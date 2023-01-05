Подоляк напомнил, почему Украина не согласится на переговоры с Путиным

Российский диктатор Владимир Путин под видом переговоров предлагает миру признать право его ничтожной страны на захват чужих территорий и массовые убийства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, Украина ни в коем случае не планирует садиться за стол переговоров с Путиным.

"Уже аксиома: почему с Россией нельзя будет договориться. Россия (в лице Путина, - ред.) под словом "переговоры" предлагает Украине и миру признать ее "право на захват чужих территорий" и "зафиксировать отсутствие юридических последствий за массовые убийства на чужой территории". Это категорически неприемлемо", - отметил советник главы Офиса президента.