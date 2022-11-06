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Київ планує тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики, - NYT

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Київ, Неділя 06 листопада 2022 08:31
Київ планує тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики, - NYT Фото: Київ планує тотальну евакуацію у разі повного відключення електрики (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві планують тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі. Вивезти з міста збираються 3 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Вказано, що столичну владу попередили про те, що вони отримають повідомлення не менше ніж за 12 годин про те, що мережа перебуває на межі зупинки.

Як пише видання, посилаючись на слова голови Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука, якщо справа дійсно дійде до цього, то в місті оголосять евакуацію.

"Ми розуміємо, що якщо Росія продовжить такі атаки, ми можемо втратити всю систему електропостачання. Якщо не буде електрики, не буде води та каналізації. Тому зараз уряд і міська адміністрація вживають усіх можливих заходів для захисту нашої системи електропостачання", - цитує NYT Ткачука.

При цьому він підкреслив станом на зараз ситуація контрольована і немає жодних причин для того, щоб велика кількість мирних мешканців покидала Київ.

Чи можливий блекаут у Києві?

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко не виключив, що місто внаслідок ударів окупантів може залишитися без води, світла та зв'язку та заявив, що прораховуються всі сценарії реагування.

За його словами, зараз у столиці вже підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води. Також було обладнано пункти обігріву. При цьому очікується, що медичні установи продовжуватимуть працювати.

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Київ евакуація Електроенергія
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