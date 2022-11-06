Блекаут у Києві. В якому разі загрожує і що з евакуацією: роз'яснення ДТЕК
Повного відключення електромережі (блекауту) в Києві в разі нових російських обстрілів не можна виключати. В залежності від ситуації відновлення електрики може зайняти як і годину, так і більше, що під час морозів може призвести й до евакуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.
У якому випадку може статися блекаут?
За словами Сахарука, блекаут може статися лише у тому випадку, коли автоматика без попередження буде вимикати систему.
"Блекаут - це тоді, коли є критичне перевантаження і критичний незбіг попиту електроенергії на її пропозицію, яка забезпечується шляхом передавання її від об'єктів генерації до точок споживання", - пояснює він.
Простими словами, коли відбувається таке перевантаження, то це можна порівняти з випадком, що й у квартирі - "пробка вимикається".
"Тобто автоматика спрацьовує і вимикає споживачів, від'єднує їх від мережі, щоб вона не перегоріла", - зазначає Сахарук.
При цьому виконавчий директор ДТЕК нагадав, що точкові блекаути вже траплялися у деяких містах. Наприклад, у Харкові під час обстрілів.
Два сценарії. За гіршим - можлива евакуація
"Київ і область - якщо будуть нові обстріли, то виключати таке вимкнення автоматики не можна. Таке може трапитися, система для цього спеціально побудована і вмонтовані системи захисту. Питання не в тому - вимкнеться система чи ні, а в тому скільки часу потрібно буде для того, щоб включити систему після блекауту", - звертає увагу Сахарук.
Перший сценарій
Важливо. Якщо спрацює автоматика і буде джерело живлення, яке дасть можливість заживити м. Київ, то це питання однієї години (коли система розвернеться).
Другий сценарій
Однак, як пояснює Сахарук, якщо не буде цього джерела живлення і його треба буде надавати через відновлення підстанції чи лінії, це вже не година.
"Особливо якщо температура за вікном буде "мінусова". Тобто це питання опалення. В цьому випадку, по-перше, не можна повернути світло через брак джерела живлення і на це треба багато годин, а на вулиці холодно, тож в такому разі можуть ставитися питання про евакуацію певної частини населення", - зазначив Сахарук.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко не виключив, що місто внаслідок ударів окупантів може залишитися без води, світла та зв'язку та заявив, що прораховуються всі сценарії реагування.
Додамо, сьогодні вранці видання The New York Times опублікувало матеріал, в якому з посиланням на слова столичної влади повідомило, що у Києві планують тотальну евакуацію у разі повної відмови електромережі та в цьому разі вивезти з міста збираються 3 млн осіб.
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