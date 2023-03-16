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Подоляк про можливість розмови Зеленського з Сі Цзіньпіном: Перемовини тривають

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Четвер 16 березня 2023 23:53
Подоляк про можливість розмови Зеленського з Сі Цзіньпіном: Перемовини тривають Фото: Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Наразі важко озвучувати будь-яку інформацію щодо можливої розмови президента України Володимира Зеленського з главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника ОП Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Ми не можемо сказати точно, тому що переговори тривають", - зазначив посадовець.

За словами Подоляка, Зеленський відкритий до розмов і з іншими лідерами, а не лише з Сі Цзіньпіном, аби "пояснити природу війни, а також те, чому, не враховуючи позиції України, цю війну не можна закінчити".

"Чому підтримка, наприклад, тільки російської сторони, по-перше, не призведе до завершення війни, а по-друге, не додасть балів Китаю як глобальному гравцеві, який розуміє природу війни і розуміє, як її закінчити", - додав радник керівника ОП.

Нагадаємо, у Білому домі підкреслили, що перемовини між Зеленським та Сі Цзіньпіном "були б корисною справою".

До слова, міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі вказала на необхідність переговорів Зеленського з Сі Цзіньпіном, якщо глава КНР справді хоче миру.

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Володимир Зеленський Китай Офіс президента Си Цзиньпинь Михайло Подоляк
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