Сі Цзіньпін має поговорити із Зеленським, якщо Китай хоче миру в Україні, - МЗС Канади

Лідер Китаю Сі Цзіньпін має поговорити з президентом Володимиром Зеленським, якщо він справді хоче миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Канади Мелані Жолі, яку приводить LaPresse.

"Якщо Китай дійсно хоче відігравати роль у мирних переговорах щодо України, то насамперед має відбутися розмова між двома лідерами", - сказала міністр.

За її словами, Зеленський в особистій бесіді з нею раніше вказав, що досі не зустрівся з головою Китаю.

Як зазначила глава МЗС Канади, вона довела до свого китайського колеги, що Сі Цзіньпін нарешті має провести розмову з президентом Зеленським.