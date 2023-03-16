Подоляк о возможности разговора Зеленского с Си Цзиньпином: Переговоры продолжаются
Сейчас трудно озвучивать любую информацию о возможном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с главой Китая Си Цзиньпином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка в эфире телемарафона.
"Мы не можем сказать точно, потому что переговоры продолжаются", - отметил чиновник.
По словам Подоляка, Зеленский открыт к разговорам и с другими лидерами, а не только с Си Цзиньпином, чтобы "объяснить природу войны, а также то, почему, не считая позиции Украины, эту войну нельзя закончить".
"Почему поддержка, например, только российской стороны, во-первых, не приведет к завершению войны, а во-вторых, не добавит баллов Китаю как глобальному игроку, понимающему природу войны и понимающему, как ее закончить", - добавил советник руководителя ОП .
Напомним, в Белом доме подчеркнули, что переговоры между Зеленским и Си Цзиньпином "были бы полезным делом".
К слову, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли указала на необходимость переговоров Зеленского с Си Цзиньпином, если глава КНР действительно хочет мира.
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