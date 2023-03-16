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Подоляк о возможности разговора Зеленского с Си Цзиньпином: Переговоры продолжаются

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Четверг 16 марта 2023 23:53
Подоляк о возможности разговора Зеленского с Си Цзиньпином: Переговоры продолжаются Фото: Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Сейчас трудно озвучивать любую информацию о возможном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с главой Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Мы не можем сказать точно, потому что переговоры продолжаются", - отметил чиновник.

По словам Подоляка, Зеленский открыт к разговорам и с другими лидерами, а не только с Си Цзиньпином, чтобы "объяснить природу войны, а также то, почему, не считая позиции Украины, эту войну нельзя закончить".

"Почему поддержка, например, только российской стороны, во-первых, не приведет к завершению войны, а во-вторых, не добавит баллов Китаю как глобальному игроку, понимающему природу войны и понимающему, как ее закончить", - добавил советник руководителя ОП .

Напомним, в Белом доме подчеркнули, что переговоры между Зеленским и Си Цзиньпином "были бы полезным делом".

К слову, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли указала на необходимость переговоров Зеленского с Си Цзиньпином, если глава КНР действительно хочет мира.

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Владимир Зеленский Китай Офис президента Си Цзиньпинь Михаил Подоляк
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