Подоляк про мітинги в підтримку Путіна в Москві: демони святкували масові вбивства
Масові мітинги у центрі Москви в підтримку російського диктатора Володимира Путіна є святкуванням вбивств українців.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайла Подоляка, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Він назвав пропутінські мітинги у російській столиці "пеклом на Красній площі". Подоляк також розкритикував росіян, які брали участь.
"Демони істерично святкували масові вбивства і спробу захоплення чужої території", - заявив радник голови ОП.
Він підкреслив, що світ не підтримує дії Росії та Путіна і прагне зупинити зло та свавілля.
"Цивілізований світ вирішив прискорити військову допомогу Україні, припинити російське свавілля та зберегти принципи глобальної безпеки. Зло не залишиться безкарним", - додав Подоляк.
Нагадаємо, Михайло Подоляк наголосив, що анексія окупованих територій України є ескалацією з боку Росії, якої намагався уникнути Захід.
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