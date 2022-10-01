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Подоляк о митингах в поддержку Путина в Москве: демоны праздновали массовые убийства

Новина українською →
Киев, Суббота 01 октября 2022 13:39
Подоляк о митингах в поддержку Путина в Москве: демоны праздновали массовые убийства Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Массовые митинги в центре Москвы в поддержку российского диктатора Владимира Путина является празднованием убийства украинцев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаила Подоляка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он назвал пропутинские митинги в российской столице "адом на Красной площади". Подоляк также раскритиковал участвовавших россиян.

"Демоны истерически праздновали массовые убийства и попытку захвата чужой территории", - заявил советник главы ОП.

Он подчеркнул, что мир не поддерживает действия России и Путина и стремится остановить зло и произвол.

"Цивилизованный мир решил ускорить военную помощь Украине, прекратить российский беспредел и сохранить принципы глобальной безопасности. Зло не останется безнаказанным", - добавил Подоляк.

Напомним, Михаил Подоляк подчеркнул, что аннексия оккупированных территорий Украины является эскалацией со стороны России, которой пытался избежать Запада.

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