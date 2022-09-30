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Не хотіли ескалації? А ось вона: Подоляк - Заходу про анексію територій України

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Київ, П'ятниця 30 вересня 2022 15:05
Не хотіли ескалації? А ось вона: Подоляк - Заходу про анексію територій України Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Анексією окупованих територій України та погрозами ядерною зброєю Росія намагається поставити демократію на коліна. Світ не хотів ескалації, але ж ось вона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Не хотіли ескалації? А ось вона. Анексією, "ядерними" погрозами й тотальною мобілізацією Росія каже цивілізованому світу: "І що ви зі мною зробите?" Москва намагається поставити демократію на коліна. Продовжимо вести розмову про те, як не спровокувати та не масштабувати війну?", - написав Подоляк.

Нагадаємо, вже сьогодні російський диктатор Володимир Путін планує оголосити анексію окупованих територій України.

Додамо, світові лідери вже реагують на дії глави Кремля. Так, США заявили, що не визнаватимуть фейкові "референдуми" Росії і назвали це "організованим Кремлем спектаклем для захоплення нових земель".

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