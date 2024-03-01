Подоляк про "мирні пропозиції РФ" навесні 2022: можливостей домовитися не було

Подоляк запропонував користуватися логікою та повторно оцінити відомі факти.

Він зазначив, що Росія масштабно зайшла в нашу країну й масово вбила громадян, маючи на меті захопити території, переформатувати державу, пряму та опосередковану окупацію.

Радник голови Офісу президента підкреслив, що на першому й наступних етапах переговорів (Білорусь/Туреччина) РФ ультимативно вимагала віддати їй уже окуповані території та юридично від них відмовитися.

"...Відмовитися від своєї суб'єктності (невступ до альянсів, відмова від культурної та інформаційної ідентичності), відмова від власної армії. Ці умови були незмінними. Де тут можна прочитати пропозицію "миру", а не безумовної капітуляції?", - задається Подоляк.

Він також зауважив, що після тактичних поразок у північних областях України та втечі з Київської області розкрилися масові факти геноцидних практик РФ та її справжніх намірів в Україні. Що остаточно унеможливило будь-які контакти з РФ.

"Можливостей домовитися не було"

"Висновок простий. Жодних реальних можливостей домовитися не було. Умови капітуляції РФ не змінювала. Україна категорично ніколи цих умов не приймала", - наголосив Подоляк.

Радник голови ОП повідомив, що і сьогодні РФ хоче знищити Україну, але "шукає можливості виторгувати собі оперативну паузу, щоб закінчити мілітаризацію, розширити мобілізацію й на наступному етапі масштабувати бойові дії".

Натомість він задався питанням доцільності обговорення цього питання в умовах російської позиції щодо капітуляції України, та намагань видати це, як щось нове.

Нагадаємо, The Wall Street Journal випустив матеріал про те, що Російський диктатор Володимир Путін публічно натякнув, що він був би відкритий до обговорення питання про припинення війни в Україні на умовах Москви.

Контури угоди, яку, ймовірно, він хоче укласти, можна побачити в проєкті мирного договору, складеному російськими та українськими делегаціями у квітні 2022 року.