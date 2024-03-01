Подоляк о "мирных предложениях РФ" весной 2022 года: возможностей договориться не было

Подоляк предложил использовать логику и повторно оценить известные факты.

Он отметил, что Россия масштабно зашла в нашу страну и массово убила граждан, с целью захватить территории, переформатировать государство, прямую и опосредованную оккупацию.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что на первом и последующих этапах переговоров (Беларусь/Турция) РФ ультимативно требовала отдать ей уже оккупированные территории и юридически от них отказаться.

"...Отказаться от своей субъектности (невступление в альянсы, отказ от культурной и информационной идентичности), отказ от собственной армии. Эти условия были неизменными. Где здесь можно прочесть предложение "мира", а не безусловной капитуляции?", - задается вопросом Подоляк.

Он также отметил, что после тактических поражений в северных областях Украины и бегства из Киевской области раскрылись массовые факты геноцидных практик РФ и настоящих намерений в Украине. Что окончательно сделало невозможным любые контакты с РФ.

"Возможностей договориться не было"

"Вывод прост. Никаких реальных возможностей договориться не было. Условия капитуляции РФ не меняла. Украина категорически никогда эти условия не принимала", - подчеркнул Подоляк.

Советник главы ОП сообщил, что и сегодня РФ хочет уничтожить Украину, но "ищет возможности выторговать себе оперативную паузу, чтобы закончить милитаризацию, расширить мобилизацию и на следующем этапе масштабировать боевые действия".

В то же время он задался вопросом целесообразности обсуждения этого вопроса в условиях российской позиции по капитуляции Украины и попыток выдать это как что-то новое.

Напомним, The Wall Street Journal выпустил материал о том, что Российский диктатор Владимир Путин публично намекнул, что он был бы открыт для обсуждения вопроса о прекращении войны в Украине на условиях Москвы.

Контуры соглашения, которое, вероятно, он хочет заключить, можно увидеть в проекте мирного договора, составленном российскими и украинскими делегациями в апреле 2022 года.