Подоляк о "мирных предложениях РФ" весной 2022 года: возможностей договориться не было
Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал возможности договориться с Москвой весной 2022 года. Он привел ряд аргументов, почему вариантов по "мирному соглашению" не было.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.
Подоляк предложил использовать логику и повторно оценить известные факты.
Он отметил, что Россия масштабно зашла в нашу страну и массово убила граждан, с целью захватить территории, переформатировать государство, прямую и опосредованную оккупацию.
Советник главы Офиса президента подчеркнул, что на первом и последующих этапах переговоров (Беларусь/Турция) РФ ультимативно требовала отдать ей уже оккупированные территории и юридически от них отказаться.
"...Отказаться от своей субъектности (невступление в альянсы, отказ от культурной и информационной идентичности), отказ от собственной армии. Эти условия были неизменными. Где здесь можно прочесть предложение "мира", а не безусловной капитуляции?", - задается вопросом Подоляк.
Он также отметил, что после тактических поражений в северных областях Украины и бегства из Киевской области раскрылись массовые факты геноцидных практик РФ и настоящих намерений в Украине. Что окончательно сделало невозможным любые контакты с РФ.
"Возможностей договориться не было"
"Вывод прост. Никаких реальных возможностей договориться не было. Условия капитуляции РФ не меняла. Украина категорически никогда эти условия не принимала", - подчеркнул Подоляк.
Советник главы ОП сообщил, что и сегодня РФ хочет уничтожить Украину, но "ищет возможности выторговать себе оперативную паузу, чтобы закончить милитаризацию, расширить мобилизацию и на следующем этапе масштабировать боевые действия".
В то же время он задался вопросом целесообразности обсуждения этого вопроса в условиях российской позиции по капитуляции Украины и попыток выдать это как что-то новое.
Напомним, The Wall Street Journal выпустил материал о том, что Российский диктатор Владимир Путин публично намекнул, что он был бы открыт для обсуждения вопроса о прекращении войны в Украине на условиях Москвы.
Контуры соглашения, которое, вероятно, он хочет заключить, можно увидеть в проекте мирного договора, составленном российскими и украинскими делегациями в апреле 2022 года.
Переговоры с Россией
В декабре американское издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что российский диктатор Владимир Путин якобы посылает "сигналы" Западу о желании заморозить войну против Украины и начать переговоры.
В публикации говорилось, что по словам двух близких к Кремлю бывших высокопоставленных российских чиновников, а также американских и международных чиновников, Путин предлагает заморозить боевые действия на нынешних линиях. Такие же сигналы Путин также посылал годом ранее - осенью 2022 года.
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, в Москве действительно хотят скорейшего завершения войны, несмотря на заявления российской пропаганды. Этого хочет и Украина, но на собственных условиях и в соответствии с международным правом.
По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), Кремль может использовать "сигналы" для Запада о якобы готовности поставить войну против Украины "на паузу" для попытки снизить оборонную помощь стран-партнеров. Эксперты напомнили, что подобные манипуляции со стороны российского диктатора Путина уже были, в частности, по теме переговоров.
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