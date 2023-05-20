Подоляк про Лукашенка: він називає контрнаступ вигадкою і ставить "зуби дракона"

Що сказав Лукашенко

Нагадаємо, нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко назвав "фейком" контрнаступ українських військ.

"Найбільша дезінформація - це контрнаступ. Ніякого контрнаступу, на мій погляд, немає і бути не може. Це просто божевілля. Один до п'яти на фронті воювати за технікою і живою силою - це просто божевілля", - заявив Лукашенко.

Реакція Подоляка

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що Білорусь буде відповідати за участь у війні і підтримку Росії. При цьому він наголосив, що Лукашенко залежить від Росії і у своїх висловлюваннях продовжує пропагандистські наративи.

"Загалом ця істерія, яка захоплює сьогодні Росію частково захоплює і Білорусь, включно з Лукашенком. Тому вони говорять про мобілізацію, додаткову перевірку можливості людей взяти у збройні сили тощо. Це немає жодного значення, окрім інформаційного. Лукашенко з одного боку говорить про те, що контрнаступ - це вигадка і його не існує. А з іншого боку - "зуби дракона" ставить", - зазначив Подоляк.

На думку Подоляка, Лукашенко не має доступу до фактичної інформації, тому сприймати його слова не можна серйозно.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко після параду 9 травня у Москві прилетів до Міська, а потім не з'являвся на публіці.

У мережі припустили, що Лукашенко хворий, пізніше ці чутки підтвердили у Росії.

Детальніше про те, що відбувається з Лукашенком та чому він зник на кілька днів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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