Подоляк о Лукашенко: он называет контрнаступление выдумкой и ставит "зубы дракона"

Что сказал Лукашенко

Напомним, недавно белорусский диктатор Александр Лукашенко назвал "фейком" контрнаступление украинских войск.

"Самая большая дезинформация - это контрнаступление. Никакого контрнаступления, на мой взгляд, нет и быть не может. Это просто безумие. Один до пяти на фронте воевать по технике и живой силе - это просто безумие", - заявил Лукашенко.

Реакция Подоляка

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Беларусь будет отвечать за участие в войне и поддержку России. При этом он подчеркнул, что Лукашенко зависит от России и в своих высказываниях продолжает пропагандистские нарративы.

"В общем эта истерия, которая захватывает сегодня Россию частично захватывает и Беларусь, включая Лукашенко. Поэтому они говорят о мобилизации, дополнительной проверке возможности людей взять в вооруженные силы и т.д. Это нет никакого значения, кроме информационного. Лукашенко с одной стороны говорит о том, что контрнаступление - это вымысел и его не существует, а с другой - "зубы дракона" ставит", - отметил Подоляк.

По мнению Подоляка, у Лукашенко нет доступа к фактической информации, поэтому воспринимать серьезно его слова нельзя.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко после парада 9 мая в Москве прилетел в Город, а затем не появлялся на публике.

В сети предположили, что Лукашенко болен, позже эти слухи подтвердили в России.

Детальнее о том, что происходит с Лукашенко и почему он исчез на несколько дней - читайте в материале РБК-Украина.

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