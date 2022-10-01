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Подоляк про крапку в діалозі з Кремлем: немає сенсу говорити з "танцюристами на кістках"

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Київ, Субота 01 жовтня 2022 14:58
Подоляк про крапку в діалозі з Кремлем: немає сенсу говорити з "танцюристами на кістках" Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Україні немає жодного сенсу вести мирні переговори з главою Кремля Володимиром Путіним та його оточенням. Діалог можливий, але лише при зміні влади у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"Фіксуємо та закріплюємо основи: 1. Немає жодного сенсу вести переговори з "танцюристами на кістках" - Путіним і його найближчим оточенням. Їхні слова мають від’ємну вартість. 2. Переговори можливі, але з новим президентом Росії, який більш адекватно оцінюватиме реальність", - написав Подоляк.

Нагадаємо, після вчорашнього оголошення Путіним анексії окупованих територій України, президент Володимир Зеленський поставив крапку в переговорах з Росією та наголосив, Київ буде вести діалог з Москвою лише за правління нового президента РФ.

Додамо, що позицію Зеленського підтримав і секретар РНБО Олексій Данілов, він заявив, рішення української влади відмовитися від переговорів з Росією є остаточним.

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