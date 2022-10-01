Подоляк о точке в диалоге с Кремлем: нет смысла говорить с "танцорами на костях"

Украине нет смысла вести мирные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным и его окружением. Диалог возможен, но только при смене власти в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы ОП Михаила Подоляка.

"Фиксируем и закрепляем основы: 1. Нет никакого смысла вести переговоры с "танцорами на костях" - Путиным и его ближайшим окружением. Их слова имеют отрицательную стоимость. 2. Переговоры возможны, но с новым президентом России, более адекватно оценивающим реальность ", - написал Подоляк.

Напомним, после вчерашнего объявления Путиным аннексии оккупированных территорий Украины, президент Владимир Зеленский поставил точку в переговорах с Россией и подчеркнул, что Киев будет вести диалог с Москвой только при правлении нового президента РФ.

Добавим, что позицию Зеленского поддержал и секретарь СНБО Алексей Данилов, он заявил, что решение украинских властей отказаться от переговоров с Россией является окончательным.

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