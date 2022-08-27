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Войну в Украине нельзя "заморозить". Данилов назвал причину

Новина українською →
Киев, Суббота 27 августа 2022 15:24
Войну в Украине нельзя "заморозить". Данилов назвал причину Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Войну в Украине против российского вторжения нельзя "замораживать" и ее развязку нельзя откладывать на будущее новыми "минскими соглашениями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова на сайте СНБО.

По его мнению, нынешнюю войну нельзя "заморозить", поскольку Россия все равно рано или поздно снова будет посягать на украинскую землю.

"В этой войне у каждой страны свои интересы, но необходимо не допустить условного "Минска-3", этого не будет воспринимать наше общество", - отметил Данилов, добавив, что условия предыдущих минских соглашений были абсолютно неприемлемыми.

Он также подчеркнул, что часть западных партнеров считает, что с российским президентом Владимиром Путиным нужно якобы договариваться из-за резкого роста цен на газ.

"Наши граждане отдают свои жизни, цена, которую платят украинцы как нация, очень дорого нам обходится… Сейчас речь идет о всей Европе. Украина - это рубеж, и если бы мы 24 февраля не дали отпор российской агрессии, их танки были бы уже в Варшаве, Вильнюсе и других городах Европы", - сказал Данилов.

Напомним, сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война должна закончиться поражением России, возвращением территорий и трибуналом над российскими военными преступниками.

До этого Данилов заявлял об уверенности в том, что Украина вернет оккупированные территории военным путем.

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