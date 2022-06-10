Подоляк о коллаборантах: должны понимать, что становятся целью спецслужб Украины

Коллаборанты на оккупированном юге должны понимать, что становятся законной целью для украинских спецслужб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
По его словам, число коллаборантов на оккупированной части юга Украины настолько мало, что Россия планирует завозить своих чиновников.
"Но бывают и предатели. Каждое должностное лицо, соглашающееся сотрудничать с оккупантами, должно понимать, что подписывает себе приговор и становится законной целью для украинских спецслужб и судов", - отметил он.
Напомним, ранее сообщалось, что народного депутата Алексея Ковалева, который сотрудничает с оккупантами в Херсонской области, лишат мандата по стандартной процедуре
Также стало известно о новом механизме конфискации имущества коллаборантов.
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