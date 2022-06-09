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В Минюсте рассказали о новом механизме конфискации имущества коллаборантов

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Четверг 09 июня 2022 03:01
В Минюсте рассказали о новом механизме конфискации имущества коллаборантов Фото: министр юстиции Украины Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Украине будет запущен новый механизм конфискации имущества политиков, чиновников или богатых людей, которые стали коллаборантами, работали на РФ, или являются российскими чиновниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра юстиции Украины Дениса Малюська в эфире телемарафона.

"Сначала СНБО будет применять санкции к определенному кругу субъектов, которые угрожают территориальной целостности и безопасности нашего государства", - отметил Малюська.

В отношении таких лиц собирается доказательная база по их сотрудничеству с Россией или поддержке российской агрессии. После этого Министерство юстиции подает документы в Высший антикоррупционный суд (ВАКС), где рассмотрение дела займет не более 5 рабочих дней.

После вступления в силу решения Высшего антикоррупционного суда имущество будет переходить в доход Украины.

Напомним, Малюська рассказал, сколько ежемесячно Украина тратит на содержание одного военнопленного.

Мы также писали о том, что Минфин Германии выступил против конфискации активов российских олигархов.

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Министерство юстиции Украины Денис Малюська
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