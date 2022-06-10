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Подоляк про колаборантів: мають розуміти, що стають метою спецслужб України

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Колаборанти на окупованому півдні повинні розуміти, що стають законною ціллю для українських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За його словами, число колаборантів на окупованій частині півдня України настільки мале, що Росія планує завозити своїх чиновників.

"Але бувають і зрадники. Кожна посадова особа, яка погоджується співпрацювати з окупантами, повинна розуміти, що підписує собі вирок і стає законною ціллю для українських спецслужб і судів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народного депутата Олексія Ковальова, який співпрацює з окупантами в Херсонській області, позбавлять мандата за стандартною процедурою

Також стало відомо про новий механізм конфіскації майна колаборантів.

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