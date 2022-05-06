Подоляк об "исчезновении" экипажа крейсера "Москва": Россия своих всегда бросает

Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк отреагировал на "исчезновение" экипажа крейсера "Москва". Он заявил, что российские генералы разводят руками и говорят, что экипаж участие в войне не принимал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника в Twitter.