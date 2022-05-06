Подоляк про "зникнення" екіпажу крейсера "Москва": Росія своїх завжди кидає

Радник глави ОП України Михайло Подоляк відреагував на "зникнення" екіпажу крейсера "Москва". Він заявив, що російські генерали розводять руками та кажуть, що екіпаж участь у війні не брав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника у Twitter.