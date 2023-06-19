Подоляк: Хто як не Україна заслуговує бути в НАТО?

Україна заслуговує бути членом НАТО. Адже хто має бути членом військового альянсу, як не країна, яка перенесла величезну війну, використовуючи й синхронізуючи всю зброю натівського виробництва, а також вчиться по стандартах НАТО?

Він нагадав, що більш як два десятки країн вже підписали декларацію з тим, що Україна має бути членом НАТО. А генсек Альянсу Єнс Столтенберг абсолютно чітко сказав, що практично всі країни НАТО зацікавлені в членстві України в блоці як такому.

"Єдине, на чому наголошує президент України, це треба все ж таки не абстрактно вже говорити, а сказати так: ми розуміємо під час війни ви не член НАТО, але після закінчення війни - чіткий календарний план, ніяких там абстрактних ПДЧ, а конкретний план щодо вступу протягом шести місяців чи ще якоїсь там кількості місяців в НАТО", - сказав Подоляк, відповідаючи на питання щодо очікування від саміту у Вільнюсі.

Радник глави ОП вважає, що "війна є єдиним фундаментальним критерієм, чи ти можеш бути членом того чи іншого військового альянсу, чи не можеш бути". Всі інші бюрократичні процедури, за його словами, будуть виглядати дивно.

"А хто має бути членом військового альянсу, як не країна, яка перенесла величезну війну, використовуючи й синхронізуючи всю зброю натівського виробництва, яка вчиться по стандартах НАТО? І знову ж таки, яка по суті де-факто є членом НАТО", - наголосив Подоляк.

Він зазначив, що це має бути проговорено на саміті у Вільнюсі.

"Тобто дивно буде сказати, що є низка бюрократичних процедур, і ви маєте через них пройти. І тому президент хоче, щоб це було зрозуміло для всіх членів, щоб це було проговорено у Вільнюсі: ми розуміємо, що війна - це безумовний критерій того, що ви є членом НАТО, і друга складова - календарний план", - додав радник глави Офісу президента.

Вступ України до НАТО

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що Україна очікує отримати "чіткий графік вступу" за результатами саміту.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. Так, країна хоче отримати гарантії безпеки від НАТО до того моменту, поки вона не стане повноправним членом Альянсу.

Окрім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення, які країни-члени НАТО ухвалять на саміті у Вільнюсі у липні, наблизять Україну до Альянсу.