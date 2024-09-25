Подоляк про "довгу" війну і територіальні поступки: у цьому немає жодної логіки

Заяви про нібито "довгу" війни в Україні та можливі територіальні поступки не мають логіки. Такі розмови були зрозумілими на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але не зараз.

"До речі, наші партнери, деякі з них говорять про те, що війна може бути довгою. А навіщо ви це робите? В мене завжди питання. Ну, дивіться, зрозумілі ресурсні можливості Росії, зрозумілі виробничі можливості Росії, зрозуміли, що Росія сьогодні в ресурсному дефіциті, так само як і Україна. І тому спирається на ресурсні можливості Ірану, Північної Кореї", - зазначив Подоляк.

За його словами, Росія знаходиться в тяжких соціальних випробуваннях, зокрема і економіка агресора. Тому розмови про довгу війну - недоцільні. Проте, на думку радника керівника ОП, є три важливі фактори для завершення війни.

Як зазначив Подоляк, перший фактор - це політичні рішення, у тому числі щодо НАТО. Другий - економічні рішення щодо ембарго і щодо використання російських заморожених активів. Третє, ключове, - це збільшення ударів по території Росії. На думку Подоляка, для цього треба суттєво збільшити інвестиції у військове виробництво та постачання техніки.

"Ну, це настільки вже очевидно, що тут не треба говорити про "10-річчя", "2026 рік", "треба поступитися з територіями". Це все якась дивна історія для мене. Чому? Тому що на початку повномасштабного вторгнення я б це розумів. Сьогодні - жодної логіки. Просто заявляють тези, які не можна логічно пояснити", - додав радника керівника ОП.

Він зазначив, що Росія у випадку перемоги, отримує "дивіденди" у вигляді частково захопленої території, але це навряд чи її зупинить.

"Тобто вона може сказати: "та все, далі я не буду йти, тому що я свої задачі не реалізувала, я не доміную"? Навпаки, я, вибачте за це російське слово: "я опущенная в репутаційному плані, і я не буду далі кошмарити Україну"? Ну, це ж маячня якась. І Європу, і Східну Європу перш за все. "Я (Росія, - ред.) більше не буду інвестувати в терористичні дії, в ультраполітичні дії на території"? Ну, тобто в чому логіка таких пропозицій (щодо поступок територіями, - ред.)? І давайте ми (Захід - ред.) на складах будемо зберігати зброю, ми бачимо, що наша зброя набагато ефективніша. Якщо ми там збільшимо на 30% постачання в Україну, на 40%, то це буде суттєво збільшувати ураження російської техніки, живої сили й інфраструктури. Ні, ми будемо залишати це на складах для того, щоб самим потім використовувати. В чому тут логіка?" - сказав Подоляк.