Подоляк о "длинной" войне и территориальных уступках: в этом нет никакой логики

Заявления о якобы "долгой" войне в Украине и возможных территориальных уступках не имеют логики. Такие разговоры были понятны в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, но не сейчас.

"Кстати, наши партнеры, некоторые из них говорят о том, что война может быть долгой. А зачем вы это делаете? У меня всегда вопрос. Ну, смотрите, понятны ресурсные возможности России, понятны производственные возможности России, поняли, что Россия сегодня в ресурсном дефиците, равно как и Украина. И поэтому опирается на ресурсные возможности Ирана, Северной Кореи", - отметил Подоляк.

По его словам, Россия находится в тяжелых социальных испытаниях, в том числе экономика агрессора. Поэтому разговоры о долгой войне - нецелесообразны. Однако, по мнению советника руководителя ОП, есть три важных фактора для завершения войны.

Как отметил Подоляк, первый фактор - это политические решения, в том числе по НАТО. Второй - экономические решения по эмбарго и использованию российских замороженных активов. Третье, ключевое, - это увеличение ударов по территории России. По мнению Подоляка, для этого необходимо существенно увеличить инвестиции в военное производство и поставку техники.

"Ну, это настолько очевидно, что здесь не надо говорить о "10-летии", "2026 году", "надо уступить территориям". Это все какая-то странная история для меня. Почему? Потому что в начале полномасштабного вторжения я бы это понимал. Сегодня - никакой логики. Просто заявляют тезисы, которые нельзя логически объяснить", - добавил советник руководителя ОП.

Он отметил, что Россия в случае победы получает "дивиденды" в виде частично захваченной территории, но это вряд ли ее остановит.

"То есть она может сказать: "да все, дальше я не буду идти, потому что я свои задачи не реализовала, я не доминирую"? Напротив, я, извините за это русское слово: "я опущенная в репутационном плане, и я не буду дальше кошмарить Украину"? Ну, это же бред какой-то. И Европу, и Восточную Европу прежде всего. "Я (Россия, - ред.) больше не буду инвестировать в террористические действия, в ультраполитические действия на территории"? Ну, то есть в чем логика таких предложений (по уступкам территориями, - ред.)? И давайте мы (Запад - ред.) на складах будем хранить оружие, мы видим, что наше оружие намного эффективнее. Если мы увеличим на 30% поставки в Украину, на 40%, то это будет существенно увеличивать поражение российской техники, живой силы и инфраструктуры. Нет, мы будем оставлять это на складах, чтобы самим потом использовать. В чем здесь логика?" - сказал Подоляк.