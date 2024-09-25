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Бразилія в ООН просуває спільний з Китаєм "мирний план" щодо України

Нью-Йорк, Середа 25 вересня 2024 12:15
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Бразилія в ООН просуває спільний з Китаєм "мирний план" щодо України Фото: президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бразилія просуває спільний з Китаєм так званий "мирний план" щодо України в ООН. Його планують представити країнам Глобального Півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва у вівторок, 24 вересня, виступав на відкритті Генеральної Асамблеї ООН і нагадав про бразильсько-китайський "мирний план" щодо війни в Україні.

За словами бразильських дипломатів, радник президента Бразилії із зовнішньої політики Селсо Аморім представить план представникам 20 країн Глобального Півдня під час їхньої зустрічі в Нью-Йорку в п’ятницю, 27 вересня. Він шукатиме підтримки спільної з Китаєм мирної пропозиції.

Як передає Reuters, у зустрічі в п'ятницю візьмуть участь країни Глобального Півдня, але не європейські представники, які є найбільшими прихильниками України. Серед запрошених - Колумбія, Єгипет, Індонезія, Мексика, Саудівська Аравія, Південна Африка та Об’єднані Арабські Емірати.

"Намір полягає в тому, щоб вислухати, що ці країни можуть принести, створити критичну масу та переглянути ці моменти... Багато країн хочуть слухати, включаючи європейців", - заявив виданню бразильський чиновник.

Альтернативні "мирні плани"

Нагадаємо, що Україна започаткувала власні мирні ініціативи для дипломатичного врегулювання війни. Йдеться про формулу миру та саміт миру для її реалізації.

У червні у Швейцарії пройшов перший мирний саміт України, другий може відбутися у листопаді. Крім того, точилися дискусії щодо присутності Росії на другому саміті миру.

При цьому низка країн запропонували власні "мирні плани" щодо війни в України, зокрема Китай та Бразилія. Їх пропозиція полягає у заклику до деескалації ситуації та відновлення прямого діалогу, не вимагаючи від Росії відступу.

Президент Володимир Зеленський відкинув альтернативні "мирні плани" та назвав їх "деструктивними".

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