Подоляк допускает дипломатический выход россиян с Крыма, а Керченский мост Украина демонтирует

Крым может стать предметом предстоящих переговоров между Украиной и Россией. Однако они возможны только после вывода российских войск с территории нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в интервью для " Радио Свобода ".

"Может ли быть в тот момент, когда вы начинаете отвод войск с территории Украины разговоры о дипломатическом способе выхода из Крыма? Да, если вы сегодня начинаете выводить войска, то безусловно мы можем подождать пока там день-два-три, пока эти войска будут выходить вместе с людьми", - пояснил Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, с начала оккупации Крыма Россия натянула много своих людей на территорию полуострова, которые незаконно получили украинское имущество.

"Безусловно мы можем подождать пару дней, пока они соберут там часть каких-то своих вещей и выедут через Керченский мост, который будет демонтирован", - добавил Подоляк.

Уже после выхода российских оккупантов с территории Украины можно будет говорить о взаимных гарантиях безопасности среди которых, например, образование 100 километров демилитаризованной зоны на которой Россия не будет иметь права держать ни оружие, ни арсеналы, ни живую силу.

Другими темами для переговоров будут: