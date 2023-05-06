Подоляк про ядерні погрози РФ: пряме свідчення наростаючого страху серед еліт

Зростання кількості ядерних погроз від РФ є прямим свідченням наростаючого страху в елітах Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Кількість ядерних погроз зросла, а не можливість застосування. Кількість ядерних погроз - пряме свідчення наростаючого страху в елітах Росії. Вони розуміють, що сценарії "B", "C", "D", заморожений конфлікт - вони не можливі на сьогодні. Вони панікують", - сказав Подоляк.

Він пояснив, що величезна країна з накопиченим ядерним арсеналом, яка роками погрожувала армією, а зараз говорять "якщо що, то будемо використовувати ядерну зброю, бо іншого виходу немає".

"Це ознака величезного, практично паралізуючого страху у них...", - наголосив радник.

До того ж, за словами Подоляка, сьогодні "поступово вимальовується конструкція, коли ми розуміємо, що ні Пєсков, ні Володін, ні Медвєдєв, ні тим більше Рогозін не мають суттєвої інформаційної ціни", радник додав, що нині вони несуб'єктні й просто публічно демонструють свій страх.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що насправді означають ядерні погрози Кремля.

Додамо, як нещодавно заявили в Нідерландах, погрози Кремля ядерною зброєю не похитнуть країни НАТО на допомогу Україні.

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