ua ru
Сб, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подоляк про ядерні погрози РФ: пряме свідчення наростаючого страху серед еліт

Новость на русском →
Україна, Субота 06 травня 2023 20:46
Подоляк про ядерні погрози РФ: пряме свідчення наростаючого страху серед еліт Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Зростання кількості ядерних погроз від РФ є прямим свідченням наростаючого страху в елітах Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Кількість ядерних погроз зросла, а не можливість застосування. Кількість ядерних погроз - пряме свідчення наростаючого страху в елітах Росії. Вони розуміють, що сценарії "B", "C", "D", заморожений конфлікт - вони не можливі на сьогодні. Вони панікують", - сказав Подоляк.

Він пояснив, що величезна країна з накопиченим ядерним арсеналом, яка роками погрожувала армією, а зараз говорять "якщо що, то будемо використовувати ядерну зброю, бо іншого виходу немає".

"Це ознака величезного, практично паралізуючого страху у них...", - наголосив радник.

До того ж, за словами Подоляка, сьогодні "поступово вимальовується конструкція, коли ми розуміємо, що ні Пєсков, ні Володін, ні Медвєдєв, ні тим більше Рогозін не мають суттєвої інформаційної ціни", радник додав, що нині вони несуб'єктні й просто публічно демонструють свій страх.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що насправді означають ядерні погрози Кремля.

Додамо, як нещодавно заявили в Нідерландах, погрози Кремля ядерною зброєю не похитнуть країни НАТО на допомогу Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті
Залужний обговорив з генералом Міллі ситуацію на фронті
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою