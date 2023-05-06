Подоляк о ядерных угрозах РФ: прямое свидетельство нарастающего страха среди элит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Количество ядерных угроз выросло, а не возможность применения. Количество ядерных угроз - прямое свидетельство нарастающего страха в элитах России. Они понимают, что сценарии "B", "C", "D", замороженный конфликт - они не возможны на сегодня. Они паникуют", - сказал Подоляк.

Он пояснил, что огромная страна с накопленным ядерным арсеналом, которая годами угрожала армией, а сейчас говорят "если что, то будем использовать ядерное оружие, потому что другого выхода нет".

"Это признак огромного, практически парализующего страха у них...", - подчеркнул советник.

К тому же, по словам Подоляка, сегодня "постепенно вырисовывается конструкция, когда мы понимаем, что ни Песков, ни Володин, ни Медведев, ни тем более Рогозин не имеют существенной информационной цены", советник добавил, что сейчас они несубъектны и просто публично демонстрируют свой страх.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, что на самом деле означают ядерные угрозы Кремля.

Добавим, как недавно заявили в Нидерландах, угрозы Кремля ядерным оружием не поколеблют страны НАТО в помощь Украине.

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