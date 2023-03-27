Погрози Кремля ядерною зброєю не похитнуть країни НАТО на допомогу Україні, - Рютте
Чергові погрози ядерної зброї з боку російського диктатора Володимира Путіна вже є звичною риторикою, яка не похитне підтримку України з боку країн-учасниць НАТО.
Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Глава нідерландського уряду зазначив на прес-конференції в Роттердамі, що ядерна риторика РФ "не є чимось новим, ми постійно чуємо це з квітня минулого року".
"Багато розмов, багато риторики. Але Росії відомо, що наслідки використання ним ядерної зброї будуть катастрофічними", - наголошує Рютте.
Коментуючи висловлювання Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, прем'єр Нідерландів назвав їх "безвідповідальними та небезпечними", і додав, що Мінську таким чином доведеться думати про зміну конституції країни.
Також Рютте зазначає, що держави-партнери з НАТО уважно стежать за ситуацією з ядерними погрозами керівника Кремля, при цьому слова Путіна не похитнуть членів Альянсу в їхній допомозі Україні.
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.
Рішення керівника Кремля обурило світових лідерів. Так, у ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.
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