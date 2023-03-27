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Погрози Кремля ядерною зброєю не похитнуть країни НАТО на допомогу Україні, - Рютте

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Понеділок 27 березня 2023 23:57
Погрози Кремля ядерною зброєю не похитнуть країни НАТО на допомогу Україні, - Рютте Фото: Марк Рютте, прем'єр Нідерландів (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Чергові погрози ядерної зброї з боку російського диктатора Володимира Путіна вже є звичною риторикою, яка не похитне підтримку України з боку країн-учасниць НАТО.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Глава нідерландського уряду зазначив на прес-конференції в Роттердамі, що ядерна риторика РФ "не є чимось новим, ми постійно чуємо це з квітня минулого року".

"Багато розмов, багато риторики. Але Росії відомо, що наслідки використання ним ядерної зброї будуть катастрофічними", - наголошує Рютте.

Коментуючи висловлювання Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, прем'єр Нідерландів назвав їх "безвідповідальними та небезпечними", і додав, що Мінську таким чином доведеться думати про зміну конституції країни.

Також Рютте зазначає, що держави-партнери з НАТО уважно стежать за ситуацією з ядерними погрозами керівника Кремля, при цьому слова Путіна не похитнуть членів Альянсу в їхній допомозі Україні.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Рішення керівника Кремля обурило світових лідерів. Так, у ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

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