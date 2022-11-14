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Подоляк дав пораду військовим РФ: найкраще місце для оборони - за кордоном України

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Найкращі оборонні позиції для росіян знаходяться за кордоном України, оскільки туди не зайдуть бійці ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Як радник дозволю собі невелику пораду російському військовому командуванню: південь України - це голий степ, Крим - природний котел, а Донецьк має невигідне розташування. Найкраще місце для оборони - за кордоном України. Там, куди "злі українці" точно не зайдуть", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що президент РФ Володимир Путін вже програв і врятувати Росію може лише виведення військ з України.

Також ми писали, що, за словами Подоляка , зимовий період і "ниття Росії" про переговори ніяк не впливають на програму деокупації України.

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