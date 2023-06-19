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Подоляк: Частина етнічних регіонів РФ може від'єднатися

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Україна, Понеділок 19 червня 2023 14:30
Подоляк: Частина етнічних регіонів РФ може від'єднатися Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Дії Володимира Путіна прискорили смерть імперської Росії. Це історичний процес, який є неминучим.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Ряд етнічних регіонів може від'єднатися - це те, що не було зроблено 1991 року", - сказав він.

За його словами, це не питання розпаду, це питання трансформації Росії, яка має бути набагато компактнішою країною, займати набагато меншу глобальну позицію.

"Буде країна зовсім іншого рівня, вона вже не буде у G8, G20, навряд чи вона буде у Раді Безпеки ООН, навіть незважаючи на те, що це ядерна держава. Напевно, буде якийсь інший механізм", - вважає Подоляк.

Росія складається з 83 суб'єктів, 21 з яких є республіками. У цілому нині республіки займають 28,6% території Росії, у яких проживає 16,9% населення. У багатьох із них домінує бажання звільнитися від влади Москви.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що активність власника групи "Вагнер" Євгена Пригожина може призвести до смути та заколоту на території Росії, оскільки він першим усвідомив нову реальність.

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