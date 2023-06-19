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Подоляк: Часть этнических регионов РФ может отсоединиться

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Украина, Понедельник 19 июня 2023 14:30
Подоляк: Часть этнических регионов РФ может отсоединиться Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Действия Владимира Путина ускорили смерть имперской России. Это исторический процесс, который неизбежен.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Ряд этнических регионов может отсоединиться - это то, что не было сделано в 1991 году", - сказал он.

По его словам, это не вопрос распада, это вопрос трансформации России, которая должна быть гораздо более компактной страной, занимать гораздо меньшую глобальную позицию.

"Будет страна совсем другого уровня, она уже не будет в G8, G20, вряд ли она будет в Совете Безопасности ООН, даже несмотря на то, что это ядерное государство. Наверное, будет какой-то другой механизм", - считает Подоляк.

Российская Федерация состоит из 83 субъектов, 21 из которых являются республиками. В целом республики занимают 28,6% территории России, в них проживает 16,9% населения. Во многих из них доминирует желание освободиться от власти Москвы.

Ране советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина сказал, что активность владельца группы "Вагнер" Евгения Пригожина может привести к смуте и мятежу на территории России, поскольку он первым осознал новую реальность.

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Офис президента Российская Федерация
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