Подоляк про арешт журналіста WSJ: чергове свідчення, що з РФ працювати вкрай небезпечно

Затримання ФСБ журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича - це чергове свідчення того, що "з Росією та в Росії працювати вкрай небезпечно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка.