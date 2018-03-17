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В Подольском районе Киева нашли мертвого мужчину

НовостиПроисшествия    17.03.2018 - 12:48
Фото: полиция (facebook.com/odesapolice)
Фото: полиция (facebook.com/odesapolice)

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти

В Киеве в Подольском районе в подъезде жилого дома нашли мертвого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение от жителя дома на улице Туровской о том, что в подъезде лежит мертвый мужчина. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и "скорая", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, мужчине на вид около 65 лет, на лице и голове были следы побоев. Никаких документов, удостоверяющих его личность на месте не обнаружили. Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Правоохранители зарегистрировали сведения в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка события.

Напомним, вчера в Киеве в кафе быстрого питания "Пузата хата", что на Подоле вблизи станции метро "Контрактовая площадь", обнаружили мужчину с перерезанным горлом.

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