У Подільському районі Києва знайшли мертвого чоловіка

У Києві в Подільському районі в під'їзді житлового будинку знайшли мертвого чоловіка. Про це повідомляє прес-служба поліції.

"До чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення від жителя будинку на вулиці Турівській про те, що в під'їзді лежить мертвий чоловік. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група і "швидка ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, чоловікові на вигляд близько 65 років, на обличчі та голові були сліди побоїв. Ніяких документів, що засвідчують його особу на місці не виявили. Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Правоохоронці зареєстрували відомості в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Подільського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надано правову оцінку події.

Нагадаємо, вчора в Києві в кафе швидкого харчування "Пузата хата", що на Подолі поблизу станції метро "Контрактова площа", виявили чоловіка з перерізаним горлом.