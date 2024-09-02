Дослідники виявили місце базування ядерної ракети РФ "Буревісник", - Reuters

Американські дослідники за допомогою супутникових знімків виявили можливе місце розгортання російської крилатої ракети "Буревісник" із ядерним двигуном. Воно знаходиться у Вологодській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На супутникових знімках, які були зроблені 26 липня, можна помітити, що біля сховища ядерних боєголовок в районі військового містечка Вологда-20 знаходяться об'єкти, що будуються. Саме військове містечко знаходиться під селищем Чебсара у Вологодській області - за 500 кілометрів від Москви на північ.

Фото: супутниковий знімок місця базування "Буревісника" (reuters.com)

Аналітик дослідницької організації CNA Декер Евелет стверджує, що на зображенні - дев'ять майданчиків, що будуються. Вони розташовані трьома групам, а навколо них - земляні вали, які мають захистити від атаки чи випадкової детонації на одному із майданчиків.

Також на знімку присутні будівлі, в яких, на думку дослідника, може здійснюватись обслуговування ракети та її компонентів. При цьому там знаходиться комплекс із п'яти бункерів для ймовірного зберігання ядерних боєголовок.

Дослідник стверджує, що це місце призначене для "великої стаціонарної ракетної системи", якою, ймовірно, і є "Буревісник".

Дослідник з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері Джеффрі Льюїс також дотримується такої думки. Він вважає, що знімки свідчать про спробу розгортання "Буревісника".

У свою чергу член Федерації американських учених Ханс Крістенсен звернув увагу, що зазвичай Росія не розміщує ракетні пускові установки поряд із сховищем ядерних боєголовок.