Подолання енергокризи через шантаж РФ. В Єврокомісії розповіли про зменшення попиту на газ

За минулий рік ЄС заощадив близько 101 мільярда кубометрів газу, тим самим зменшив попит на 18%. Такі дії виходять за межі цілі економії в 15%, яка була поставлена влітку 2022 року в рамках надзвичайного законодавства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Єврокомісії.
Комісія пропонує ухвалити Рекомендацію Ради щодо продовження заходів зі скорочення попиту на газ, адже за два роки наразі ситуація найстабільніша. Ця Рекомендація закликає держав-членів продовжувати вживати добровільних заходів для підтримки загального зменшення попиту на газ.
В наступний понеділок, 4 березня, на Енергетичній раді цю пропозицію обговорюватимуть Комісар з питань енергетики Кадрі Сімсон і міністри енергетики ЄС. Завдяки широкому спектру надзвичайних заходів, вжитих після вторгнення Росії в Україну, енергетичні перспективи ЄС покращилися: постачання стали більш диверсифікованими, було встановлено більше потужностей відновлюваної енергії, і досягнуто вражаючої енергії. Це сприяло зниженню та стабілізації цін у Європі.
"Проте з геополітичною напруженістю, нестачею світових газових ринків і ціллю ЄС повністю звільнитися від російського палива, все ще слід продовжувати енергозбереження", - зазначили у ЄК.
Подальша економія газу допоможе підтримувати та покращувати поточну стабільність ринку, також шляхом сприяння поповненню газових сховищ навесні та влітку. Крім того, вони підтримають зусилля ЄС щодо декарбонізації.
Нагадаємо, ціни на газ у Європі впали до мінімуму майже за три роки. Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах досягли 22,5 євро за мегават-годину (приблизно 250 доларів за тисячу кубометрів). Як зазначає Bloomberg, ціни зараз близькі до рівнів, що спостерігалися у травні 2021 року, коли Росія поступово почала припиняти постачання. Зниження цін у Європі показує комфортну ситуацію з поставками - сховища, як і раніше, заповнені приблизно на 65%.
Крім того, трейдери ЄС оптимістично налаштовані щодо продовження постачання російського газу через Україну після закінчення терміну дії транзитного контракту. Комерційні угоди можуть бути укладені з метою забезпечення постачання газу навіть після закінчення терміну дії поточного договору наприкінці року. За словами одного з джерел, однією з можливостей була б пропозиція Росії щодо постачання на кордоні з Україною.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.