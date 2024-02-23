ua en ru
Пт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за три роки

Брюссель, П'ятниця 23 лютого 2024 14:39
UA EN RU
Ціни на газ у Європі впали до мінімуму за три роки Фото: Ціни на газ у Європі впали до мінімуму майже за три роки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на газ у Європі впали до мінімуму майже за три роки. Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах досягли 22,5 євро за мегават-годину (близько 250 доларів за тисячу кубометрів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Intercontinental Exchange ( ICE ).

Як зазначає Bloomberg , ціни зараз близькі до рівнів, що спостерігалися у травні 2021 року, коли Росія поступово почала припиняти постачання трубопровідного газу на континент.

Зниження цін у Європі наголошує на комфортній ситуації з поставками - сховища, як і раніше, заповнені приблизно на 65%, тоді як до кінця зимового опалювального сезону залишилося трохи більше місяця.

Ціни в Європі

Нагадаємо, тепла зима та рекордні запаси обвалили ціни на газ у Європі. За даними, зібраними Gas Infrastructure Europe (GIE), запаси газу в Європейському Союзі та Великій Британії на 10 лютого були 45% вищими за 10-річний сезонний середній показник. В результаті сховища, як і раніше, були заповнені на 67%.

Прогноз ціни

За прогнозом НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку після сезонного зростання в опалювальний період також поступово знижуватимуться. Цьому сприятимуть збільшенню виробництва ЗПГ у США, Австралії та Катарі, постачання російського дешевшого газу до Китаю та Індії (що зменшує конкуренцію за ЗПГ), збалансоване накопичення запасів.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2023 року впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 0,9% до 461,6 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році впадуть на 10,8% до 411,8 доларів, у 2026 році впадуть на 12,2% до 361, 5 доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ Газ
NEWS
Вибори, Залужний, США та шлях до миру. Що Зеленський розповів FOX News біля лінії фронту
Вибори, Залужний, США та шлях до миру. Що Зеленський розповів FOX News біля лінії фронту
DAILY
Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Блокада кордону з Польщею: як Київ та Варшава планують зупинити протести фермерів