Преодоление энергокризиса из-за шантажа РФ. В Еврокомиссии рассказали об уменьшении спроса на газ

Комиссия предлагает принять Рекомендацию Совета по продолжению мер по сокращению спроса на газ, ведь через два года ситуация самая стабильная. Настоящая Рекомендация призывает государства-члены продолжать принимать добровольные меры для поддержания общего уменьшения спроса на газ.

В следующий понедельник, 4 марта, на Энергетическом совете это предложение обсудят Комиссар по энергетике Кадри Симсон и министры энергетики ЕС. Благодаря широкому спектру чрезвычайных мер, предпринятых после вторжения России в Украину, энергетические перспективы ЕС улучшились: поставки стали более диверсифицированными, было установлено больше мощностей возобновляемой энергии и достигнута поразительной энергии. Это способствовало снижению и стабилизации цен в Европе.

"Однако с геополитической напряженностью, нехваткой мировых газовых рынков и целью ЕС полностью освободиться от российского топлива все еще следует продолжать энергосбережение", - отметили в ЕК.

Дальнейшая экономия газа поможет поддерживать и улучшать текущую стабильность рынка, а также путем содействия пополнению газовых хранилищ весной и летом. Кроме того, они поддержат усилия ЕС по декарбонизации.