Трейдери в ЄС розраховують отримувати російський газ через Україну у 2025 році, - Bloomberg

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Контракти на перший квартал 2025 з початку року впали приблизно на 20%. На думку кількох учасників ринку, які говорили в кулуарах конференції E-World в Ессені, Німеччина, цей крок вказує на впевненість у тому, що буде створено механізм, який дозволить продовжити постачання.

Комерційні угоди можуть бути укладені, щоб забезпечити подачу газу навіть після закінчення терміну дії поточної угоди наприкінці року. За словами одного із джерел, однією з можливостей було б, щоб Росія запропонувала постачання на кордоні з Україною.

Європейський Союз ясно дав зрозуміти, що навряд чи вестиме переговори з Росією про продовження існуючої транзитної угоди. Україна також заявила, що не продовжуватиме контракт.

Фактичні російські потоки транзитним трубопроводом склали менше 40% від контрактних обсягів після того, як Москва різко скоротила постачання в ЄС після вторгнення в Україну.

Тим не менш, російський газ, як і раніше, важливий для ЄС і надходить іншими маршрутами, включаючи Туреччину, пише Bloomberg. Росія також є другим за величиною постачальником зрідженого газу до Західної Європи після США. Офіційні особи ЄС ясно дали зрозуміти, що блоку слід зменшити свою залежність від газу з Москви, хоча вони й не вдавалися до санкцій.

Міністр енергетики Росії Микола Шульгінов минулого місяця дав зрозуміти, що транзит газу до Європи може продовжитись, оскільки після 2024 року можуть бути вивчені інші способи доставки газу через Україну. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо в січні заявив, що постачання російського газу через Україну може бути збережено.

Постачання до ЄС

Європейська комісія вважає, що навіть держави-члени, найбільш залежні від російського газу, зможуть пережити повне припинення поставок із країни. Ключовою проблемою є невелика кількість альтернативних маршрутів постачання. За українським маршрутом минулого року пройшло близько 14 млрд кубометрів, майже половина з яких пішла до Австрії.

Проте є й інші способи, якими блок зможе отримувати газ. Він міг би імпортувати до чотирьох мільярдів кубометрів газу трубопроводом "Турецький потік" з Росії до Туреччини, а решта надходитиме за рахунок імпорту СПГ. Крім того, Словаччина могла б отримувати газ із Польщі, а Нідерланди, Італія та Німеччина могли б підтримати Австрію та Чехію, кажуть джерела.

Транзитний контракт

Відповідно до п'ятирічної угоди про транзит між Москвою та Києвом, підписаною у 2019 році, Росія експортує газ до Європи через Україну та платить за використання трубопровідної мережі.

Україна неодноразово заявила, що не вступатиме в переговори з Росією щодо продовження контракту.

Водночас у Києві не виключають, що компанії країн ЄС самі зможуть замовляти транзитні потужності української ГТС для російського газу.