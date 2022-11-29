Подолали угорське вето. У МЗС спростували зміну формату участі Кулеби на заході НАТО

Зазначимо, що низка медіа опублікували новину про нібито раптову зміну формату участі Кулеби на заході НАТО в Бухаресті. Хоча насправді це не так.

Так, Угорщина з 2017 року блокує проведення засідань Комісії Україна - НАТО вище рівня послів. Тому голови МЗС наразі не можуть офіційно збиратися під парасолькою комісії.

"Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує в Бухаресті окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України. Це - повноцінна міністерська зустріч, але не в форматі Комісії Україна - НАТО. У такому ж форматі раніше зустрічалися і міністри оборони НАТО та України", - написав Ніколенко.

За його словами, після того, як Угорщина зніме своє застереження, міністерські зустрічі можуть проходити і в рамках Комісії Україна - НАТО.

Так, на сьогоднішній зустрічі в Бухаресті Кулеба та його іноземні колеги обговорять подальшу військову допомогу нашій країні та відновлення української енергетичної інфраструктури. Під час візиту до Бухареста міністр також проведе ряд двосторонніх зустрічей.

Раніше Кулеба заявляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан веде власну гру з ЄЄ та іноді використовує в ній Україну як заручницю.

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