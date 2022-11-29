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Преодолели венгерское вето. В МИД опровергли изменение формата участия Кулебы на встрече НАТО

Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня примет участие в отдельной встрече глав МИД стран НАТО и Украины, которая пройдет в Бухаресте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Отметим, что ряд медиа опубликовали новость о якобы внезапном изменении формата участия Кулебы на мероприятии НАТО в Бухаресте. Хотя на самом деле это не так.

Так, Венгрия с 2017 года блокирует проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО выше уровня послов. Поэтому главы МИД пока не могут официально собираться под зонтиком комиссии.

Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует в Бухаресте отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины. Это полноценная министерская встреча, но не в формате Комиссии Украина - НАТО. В таком же формате ранее встречались и министры обороны НАТО и министры обороны НАТО и Украины", - написал Николенко.

По его словам, после того, как Венгрия снимет свое вето, министерские встречи могут проходить и в рамках Комиссии Украина - НАТО.

На сегодняшней встрече в Бухаресте Кулеба и его иностранные коллеги обсудят дальнейшую военную помощь нашей стране и восстановление украинской энергетической инфраструктуры. В ходе визита в Бухарест министр также проведет ряд двусторонних встреч.

Ранее Кулеба заявлял, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ведет свою игру с ЕС и иногда использует в ней Украину как заложницу.

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