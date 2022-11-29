Кулеба про поведінку Орбана: він веде гру з ЄС, використовуючи Україну як заручницю

Угорський прем'єр Віктор Орбан веде власну гру з Євросоюзом. І іноді в ній він використовує Україну як заручницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС Дмитра Кулебу в інтерв'ю Politico.

"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан грає у власну гру з Європейським Союзом - і іноді використовує Україну як заручницю цих відносин", - зазначив Кулеба.

Своєю чергою міністр звернувся до громадян Угорщини: "Що б ви не читали у ваших офіційних ЗМІ, в українців немає ніякої ворожості до угорців".

"Ми були друзями, ми є друзями і будемо друзями. Але нам потрібно виграти цю війну, і Україна виграє в інтересах Угорщини", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є активним прибічник РФ та кремлівського режиму зробив нетипову для нього заяву про війну в Україні.

Так, угорський прем'єр сказав про "російську загрозу" і виступив за "суверену Україну", хоча ще донедавна оскандалився через карту "Великої Угорщини", до якої була включена українська територія.

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