Подобається робота, але керівник виводить з себе? Що робити, якщо не хочеш звільнятися

Що не так з начальником?

Часом керівники можуть бути мікроконтролерами та слідкувати за кожним вашим рухом, пасивно-агресивними й завжди незадоволеними вашими діями. А ще емоційно нестабільними або просто професійно слабкими.

Постійний стрес через керівництво виснажує, і не тільки емоційно, але і фізично. Можуть виникати розлади сну, тривожність, апатія та вигоряння, зниження мотивації.

Часом знайомі та близькі ставлять абсолютно логічне питання - "чому не звільняєшся?", але є низка причин залишатися на цій роботі:

Робота подобається, це моя професія

Є стабільність - зарплата, графік, офіс

Немає альтернативи на ринку

Ви вклали у цю позицію роки й шкода втрачати

За словами експерта, усі ці варіанти - це нормально. І звинувачувати себе, що ви не хочете кидати цю роботу попри токсичного керівника, не потрібно.

"Знайома ситуація: ти прокидаєшся з бажанням йти на роботу - бо любиш те, що робиш, команду, проєкти, свій стіл з горням кави. Але потім згадуєш... керівництво. І вже не хочеться ні стола, ні кави, ні навіть зарплати. Ти ніби між двох вогнів. Робота - клас. Начальство - постійно викликає мікровибухи в мозку. Коментарі на межі абсурду, вимоги без пояснень, вічне "треба було ще вчора" й контроль, що стискає горло", - каже Віталій Курсік.

Що робити, коли ваш керівник - токсік?

Де ваші рамки допустимого

Запишіть, що саме виводить вас з рівноваги. А потім проаналізуйте, що з цього списку ви готові терпіти заради роботи, а що ні. Навчіться м'яко відмовляти, якщо від вас вимагають зайве або знецінюють.

Вчіться ігнорувати дрібниці

Керівник бурчить, але напряму вам не шкодить? Це добре. Вмикайте "режим стіни", яка стоїть між вами та припиняйте сприймати слова шефа на свій рахунок.

Шукайте однодумців

Знайдіть собі союзників у колективі. Така спільна "група підтримки" може стати психологічною опорою.

Ведіть записи

Якщо ситуація виходить за рамки дозволеного і вже майже критична - фіксуйте факти. Це знадобиться, якщо вам знадобиться звернутися до HR або вищого керівництва.

"Що з цим робити? Ну от серйозно - звільнитися з місця, що тобі подобається, тільки тому, що комусь не вистачає навичок спілкування? Але й терпіти постійний стрес - теж не варіант. А може, питання в межах? У внутрішній опорі? У тому, щоб вчитися залишатися в контакті з собою, навіть коли зверху ллється град вказівок і абсурду?" - радить коуч.

Якщо ситуація стає критичною:

Зверніться до HR або вищого керівництва (якщо це безпечно).

Починайте шукати план Б: резюме, нетворкінг, вакансії.

Якщо дозволяє психоемоційний стан - паралельно готуйте ґрунт для переходу.

"Ваша кар'єра - це не лише про тих, хто стоїть над вами. Якщо робота вам близька та важлива - спробуйте її зберегти без шкоди собі. Якщо доводиться жертвувати здоров'ям або самоповагою - жодна посада того не варта", - резюмує Віталій Курсік.