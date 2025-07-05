Нравится работа, но руководитель выводит из себя? Что делать, если не хочешь увольняться

Что не так с начальником?

Иногда руководители могут быть микроконтроллерами и следить за каждым вашим движением, пассивно-агрессивными и всегда недовольными вашими действиями. А еще эмоционально нестабильными или просто профессионально слабыми.

Постоянный стресс из-за руководства истощает, и не только эмоционально, но и физически. Могут возникать расстройства сна, тревожность, апатия и выгорание, снижение мотивации.

Порой знакомые и близкие задают абсолютно логичный вопрос - "почему не увольняешься?", но есть ряд причин оставаться на этой работе:

Работа нравится, это моя профессия

Есть стабильность - зарплата, график, офис

Нет альтернативы на рынке

Вы вложили в эту позицию годы и жалко терять

По словам эксперта, все эти варианты - это нормально. И винить себя, что вы не хотите бросать эту работу, несмотря на токсичного руководителя, не нужно.

"Знакомая ситуация: ты просыпаешься с желанием идти на работу - потому что любишь то, что делаешь, команду, проекты, свой стол с чашкой кофе. Но потом вспоминаешь... руководство. И уже не хочется ни стола, ни кофе, ни даже зарплаты. Ты как будто между двух огней. Работа - класс. Начальство - постоянно вызывает микровзрывы в мозгу. Комментарии на грани абсурда, требования без объяснений, вечное "надо было еще вчера" и контроль, сжимающий горло", - говорит Виталий Курсик.

Что делать, если ваш руководитель - токсик?

Где ваши рамки допустимого

Запишите, что именно выводит вас из равновесия. А потом проанализируйте, что из этого списка вы готовы терпеть ради работы, а что нет. Научитесь мягко отказывать, если от вас требуют лишнее или обесценивают.

Учитесь игнорировать мелочи

Руководитель ворчит, но напрямую вам не вредит? Это хорошо. Включайте "режим стены", которая стоит между вами и прекращайте воспринимать слова шефа на свой счет.

Ищите единомышленников

Найдите себе союзников в коллективе. Такая общая "группа поддержки" может стать психологической опорой.

Ведите записи

Если ситуация выходит за рамки дозволенного и уже почти критическая - фиксируйте факты. Это пригодится, если вам понадобится обратиться к HR или высшему руководству.

"Что с этим делать? Ну вот серьезно - уволиться с места, которое тебе нравится, только потому, что кому-то не хватает навыков общения? Но и терпеть постоянный стресс - тоже не вариант. А может, вопрос в пределах? Во внутренней опоре? В том, чтобы учиться оставаться в контакте с собой, даже когда сверху льется град указаний и абсурда?" - советует коуч.

Если ситуация становится критической:

Обратитесь к HR или высшему руководству (если это безопасно).

Начинайте искать план Б: резюме, нетворкинг, вакансии.

Если позволяет психоэмоциональное состояние - параллельно готовьте почву для перехода.

"Ваша карьера - это не только о тех, кто стоит над вами. Если работа вам близка и важна - попробуйте ее сохранить без ущерба для себя. Если приходится жертвовать здоровьем или самоуважением - ни одна должность того не стоит", - резюмирует Виталий Курсик.