Гроші зникають, як вода? Як зрозуміти, чому вам постійно їх не вистачає
Зарплата вище середнього, але чомусь її не вистачає до кінця місяця? Ця ситуація зараз знайома багатьом українцям. Чому фінансова стабільність не приходить, попри дохід?
Чому вам не вистачає грошей і як виправити цю ситуацію, розповів для РБК-Україна лайф коуч Віталій Курсік.
Чому вам не вистачає грошей
Ви думаєте, що маєте мало - а насправді витрачаєте безконтрольно
У багатьох витрати ростуть слідом за доходом. Заробили більше – дозволили собі кафе, доставку, таксі, обновки.
Начебто нічого зайвого, але щомісячно це з’їдає велику частину бюджету. Це явище має назву lifestyle inflation - коли рівень життя зростає, але не рівень заощаджень.
Витрати ніхто не рахує (бо страшно)
Ведення бюджету у нас досі вважається чимось "для економних зануд". Але саме там криється правда. Люди часто навіть не знають, скільки витрачають на їжу, каву, підписки, подарунки.
А цифри можуть неприємно здивувати: 300 грн/день на "дрібниці" - це вже 9 000 грн на місяць.
Життя "тут і зараз" без плану
"Жити моментом" звучить добре в Instagram, але без фінансової подушки це прямий шлях до стресу.
Якщо гроші йдуть на емоційні покупки - відпустки в кредит, подарунки "щоб не гірше, ніж в інших", розваги замість плану – вони не працюють на майбутнє. В результаті - ні спокою, ні впевненості.
"Класика жанру. Зарплата або бізнес дають непоганий дохід, а ти все одно живеш у режимі: "Після 20 числа - печаль та хрусткі булки з чаєм", - каже експерт.
Він назвав причини, чому у вас щомісяця виникають проблеми з грошима і куди вони можуть від вас "втікати".
Гроші - як вода: без контролю витікають
Неважливо, скільки ви заробляєте, якщо не маєте плану витрат. Без бюджету - усе розчиняється у каві, доставках, "дрібницях" на маркетплейсах і "ой, то ж для себе".
Відсутність фінансової подушки
Тому кожна несподіванка (поломка авто, лікарня, подарунок на весілля троюрідної тітки) вибиває вас із колії та змушує лізти у кредити чи економити на важливому.
"Живу, як усі" - синдром соцмереж
"Чужі фото з відпусток і нові авто - і ви вже влізли у розстрочку, щоб не відставати. Але чи реально це вам треба?" - додає фахівець.
Гроші працюють на інших
Немає інвестицій, пасивного доходу чи хоча б банального депозиту - от і виходить, що весь ваш дохід іде "на життя", а не на зростання.
Відсутність розуміння - заради чого все це
Якщо немає чіткої фінансової цілі, гроші завжди розчинятимуться у "тут і зараз". Бо мозок не бачить сенсу відкладати чи розумно витрачати.
Чому ви не вмієте поводитися з грошима
За словами коуча, у багатьох людей існують типові фінансові сценарії, які тягнуться ще з дитинства.
"Треба швидко витратити, поки є"
Так мислять ті, хто в дитинстві часто чув: "Грошей нема", "Скоро заберуть", "Відкласти не вийде".
"Навіть у дорослому віці така людина несвідомо боїться втратити - і тому витрачає миттєво, щоб хоч щось залишилось у вигляді речей чи вражень", - пояснює Віталій Курсік.
"Я не вартий мати багато"
Якщо у родині засуджували "багатіїв", казали, що "чесно не заробиш", у вас міг сформуватися внутрішній бар'єр.
"Іноді навіть високий дохід не допомагає - людина просто не дає собі права мати фінансову стабільність і сама себе "зливає"", - каже експерт.
Як змінити ситуацію і навчитися поводитися з грошима правильно
Ведіть витрати хоча б місяць
Чесно підрахуйте всі свої витрати - без самообману. Поділіть на категорії: обов'язкове (житло, комуналка, транспорт), їжа, інше.
"Ви здивуєтеся, скільки йде "в нікуди". І це ваш перший крок до змін", - каже коуч.
Відкладайте 10%
Сформуйте подушку безпеки. Потроху, з нуля. Не те "що залишиться", а навпаки - відкладіть одразу, як отримаєте зарплату.
"Це може бути окремий рахунок, банківська скарбничка чи просто готівка вдома", - радить фахівець.
Створіть свій короткий фінансовий план
Навчіться ставити фінансові пріоритети. Вирішіть, яка у вас мета на найближчі три місяці. Наприклад, назбирати резерв у 10 000 гривень, закрити борги, позбавитися від підписок.
Розберіться зі своєю "грошовою історією"
Згадайте, що ви чули про гроші у дитинстві, яких багатих людей поважали? Яка модель відносин з грошима існує у вашій сім'ї? Це допоможе зрозуміти, чому деякі фінансові дії здаються "дивними" або викликають страх.
"Жити з діркою в бюджеті - це не рідкість. І проблема часто не у доходах, а у вашому ставленні до грошей. І запам'ятайте: гроші люблять порядок, ясність, повагу, а не хаос. Розкладіть ваші фінанси та переконайтесь, що гроші працюють на вас, а не зникають у "чорній дірі" банківської картки", - резюмує Віталій Курсік.