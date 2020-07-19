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Підняття танкера в Одесі: затонуле судно намагаються полегшити

Одеса, Неділя 19 липня 2020 15:27
Підняття танкера в Одесі: затонуле судно намагаються полегшити
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)
Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні з танкером працюють водолази

У Одесі сьогодні, 19 липня, продовжили операцію з підняття затонулого торік танкеру Delfi. Сьогодні судно не будуть підіймати, але спробують полегшити його вагу.

Про це розповів співвласник компанії "ТИС", яка виконує роботи, Андрій Ставницер.

За його словами, вчора затонуле судно не змогли підняти через його вагу. Сьогодні водолази спробують полегшити танкер, щоб буксири змогли його підняти.

"Вчора стало зрозуміло, що судно занадто важке - лопнув понтон, порвався кормовий трос. Сьогодні водолази будуть полегшувати Delfi: відкачувати кормовий відсік і носовий трюм, діставати понтон і міняти його. Буксири сьогодні працювати не будуть", - розповів Ставницер.

Дату наступної спроби підняття танкера визначать на вечірній нараді робочої групи.

"Всім хочеться швидше закінчити та забути про це, але поспіх в такій ситуації може обернутися бідою, тому працюємо спокійно", - додав він.

Зазначимо, судно затонуло біля берегів Одеси у листопаді минулого року, після того як через сильний шторм його зірвало з якоря. Власник затонулого танкера не мав змоги підняти його, тому судно до сьогодні залишається лежати біля міського пляжу. Час від часу з танкера проливається пальне, що загрожує екологічним лихом.

Нагадаємо, операція з підняття танкера Delfi почалася в Одесі вранці 18 липня, але провалилася після двох невдалих спроб.

Підняти затонулий танкер Delfi до 20 липня обіцяв міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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