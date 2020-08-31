ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Підняття танкера Delfi не забруднило море, - Держекоінспекція

Одеса, Понеділок 31 серпня 2020 19:38
Підняття танкера Delfi не забруднило море, - Держекоінспекція
Фото: танкер Delfi (t.me/vladyslavkryklii)
Автор: Максим Зайченко

Підняття танкера Delfi в Одесі не призвело до забруднення Чорного моря. Наступний крок - його транспортування з акваторії біля пляжу "Дельфін".

Про це у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Відзначимо, 26 серпня затонуле біля Одеси судно поставили на рівний кіль. Це відбулося майже через рік після аварії та після численних фактів забруднення моря нафтопродуктами з танкера.

"Державна екологічна інспекція протягом місяця регулярно здійснювала відбір проб поблизу затонулого судна. У період з 22 по 30 серпня забруднення або перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів не виявлено", - повідомив Мальований.

Нагадаємо, роботи з підйому затонулого танкера Delfi в Одесі можуть відстрочити через сезон штормів; точну дату завершення робіт у Міністерстві інфраструктури не називають.

Як повідомляло РБК-Україна, спочатку танкер Delfi планували відбуксирувати з одеського пляжу "Дельфін" до 24 серпня.

Також повідомлялося, що на борту танкера Delfi величезна пробоїна, на її дослідження піде тиждень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Одесатанкерморе
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся