Підняття танкера Delfi не забруднило море, - Держекоінспекція

Фото: танкер Delfi (t.me/vladyslavkryklii)

Підняття танкера Delfi в Одесі не призвело до забруднення Чорного моря. Наступний крок - його транспортування з акваторії біля пляжу "Дельфін".

Про це у Facebook повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований.

Відзначимо, 26 серпня затонуле біля Одеси судно поставили на рівний кіль. Це відбулося майже через рік після аварії та після численних фактів забруднення моря нафтопродуктами з танкера.

"Державна екологічна інспекція протягом місяця регулярно здійснювала відбір проб поблизу затонулого судна. У період з 22 по 30 серпня забруднення або перевищення гранично допустимих концентрацій нафтопродуктів не виявлено", - повідомив Мальований.

Нагадаємо, роботи з підйому затонулого танкера Delfi в Одесі можуть відстрочити через сезон штормів; точну дату завершення робіт у Міністерстві інфраструктури не називають.

Як повідомляло РБК-Україна, спочатку танкер Delfi планували відбуксирувати з одеського пляжу "Дельфін" до 24 серпня.

Також повідомлялося, що на борту танкера Delfi величезна пробоїна, на її дослідження піде тиждень.