Поднятие адвалорного акциза приведет к потерям бюджета, - эксперты

Предложение поднять ставку адвалорного акциза на сигареты с 12% до 16% создаст нездоровую конкуренцию на табачном рынке и в результате приведет к потерям бюджета.

Об этом говорится в статье на "Апострофе".

Издание отмечает, что адвалорный акциз прописан в законопроекте №3044а-1, который был подан народным депутатом из фракции "Слуга народа" Евгением Петруняком. Данная инициатива может создать ценовое преимущество Львовской табачной фабрике.

Как известно, адвалор взимается только с дорогой табачной продукции. К пачке сигарет стоимостью меньше 51,06 гривны адвалор не применяется, а если она стоит больше этой суммы, то нужно заплатить дополнительный налог в размере 12% от суммы максимальной розничной цены на сигареты и НДС.

"Адвалор стимулирует табачные компании производить более дешевые сигареты, чтобы не платить этот налог. Но, следовательно, чем дешевле сигареты, тем они более доступны потребителям, а этот не укладывается в концепцию заботы о здоровье людей", - говорится в публикации.

Из пяти табачных компаний только одна не производит сигареты премиального сегмента - ЛТФ, следовательно, только она и выиграет от повышения адвалора, но выгода бюджета от этого уже опровергнута Министерством финансов.

В частности, заместитель министра финансов Украины Светлана Воробей заявила, что "это классический пример того, что поднятие ставок налогов не приводит к росту доходов бюджета".

Как считает Воробей, вместо 3,5 миллиардов дохода от повышения адвалора на 4%, о которых заявил Петруняк, будет столько же недопоступлений.

"Не секрет, что в нашем парламенте уже много лет существуют лоббисты интересов одной украинской табачной компании, которая специализируется на производстве именно дешевых сигарет и сигарилл", - отметил экономист Борис Кушнирук.

По его словам, это "не борьба за интересы госбюджета или потребителей, а лоббирование интересов тех, кто производит более дешевые табачные изделия".

Напомним, по данным Всемирной организации охраны здоровья, адвалорный налог не влияет на увеличение доходов бюджета - влияют только специфические налоги. 24 страны Евросоюза с 2010 года постоянно снижают ставки адвалорного акциза.